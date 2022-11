PEKING, 29. November 2022 /PRNewswire/ -- Zwei Tage nach der Inbetriebnahme der Eisenbahnlinie von Zuunbayan nach Khangi, der dritten Bahnlinie zwischen der Mongolei und China, die am 25. November in Betrieb genommen wurde, hat der mongolische Präsident Ukhnaagiin Khurelsuh China einen Staatsbesuch abgestattet.

Die beiden Länder seien ein gutes Beispiel für zwischenstaatliche Beziehungen, erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping am Montag anlässlich seines Treffens mit Präsident Khurelsuh.

Angesichts der zunehmenden Instabilität und Ungewissheit im internationalen Umfeld sei China bereit, mit der Mongolei zusammenzuarbeiten, um eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufzubauen und die bilaterale umfassende strategische Partnerschaft zu fördern, damit die Bevölkerung beider Länder besser davon profitieren könne, versprach Xi.

Drei Impulse

Xi forderte beide Seiten auf, die drei Ausrichtungen zwischen der Neuen Seidenstraße und der mongolischen Entwicklungsstrategie Prairie Road, der Globalen Entwicklungsinitiative (Global Development Initiative, GDI) und der mongolischen New Revival Policy sowie Chinas „zweistufigem" Strategieplan und der langfristigen Entwicklungspolitik der Mongolei zu vertiefen, um so drei Impulse für die weitere Entwicklung der bilateralen Beziehungen zu schaffen.

2013 hatte Xi die Initiative Neue Seidenstraße auf den Weg gebracht, um die Konnektivität und wirtschaftliche Integration der Region zu verbessern. Die Entwicklungsstrategie Prairie Road, ein von der Mongolei eingeführter Wirtschaftsplan, zielt darauf ab, den Handel mit den benachbarten Märkten zu fördern.

Die New Revival Policy (Wiederbelebungspolitik) der Mongolei sieht umfassende Reformen vor, unter anderem in den Bereichen Hafen, Energie, Industrie und nachhaltige Entwicklung. Xi bekundete am Montag die Bereitschaft Chinas, die bilaterale Zusammenarbeit in Bereichen wie Wirtschaft und Handel, Energie und Bergbau, Konnektivität, Informationstechnologie und Verarbeitung von tierischen Erzeugnissen zu vertiefen.