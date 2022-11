neubau kompass setzt auf ökologische und nachhaltige Initiativen

München (ots) - "Wenn es heute um Nachhaltigkeit geht, fällt häufig der Begriff

ESG (Environment Social Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

ESG hat sich als Firmenphilosophie etabliert, die nachhaltige, ökologische und

gesellschaftliche Aspekte im Rahmen der Unternehmensführung berücksichtigt. Mit

verschiedenen Maßnahmen hat die neubau kompass AG den Anspruch, sich dieser

Herausforderung zu stellen und einen Beitrag zu leisten, die Welt ein Stück

besser zu gestalten", so Udo Sauer, Vorstand und Gründer von neubau kompass.



"Zusammen mit unserem Partner Planet Tree haben wir 250 Bäume im Forst Alzenau

gepflanzt und die Aufforstung unserer heimischen Wälder unterstützt. Außerdem

liegt uns das Wohl der Ozeane am Herzen. In diesem Jahr hat neubau kompass

gemeinsam mit der Organisation everwave 2,5 Tonnen Müll aus weltweiten Gewässern

entfernt. Es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber mit anderen

Unternehmen und Privatpersonen können wir einen bedeutenden Beitrag für eine

nachhaltige Zukunft leisten", so neubau kompass Vorstand Sebastian Bruns.