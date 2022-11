Caracal Gold plc hat sich eine nicht verwässernde Finanzierung in Höhe von 10,5 Mio. USD gesichert

29. November 2022. Caracal Gold plc („Caracal“ oder das „Unternehmen“), der expandierende ostafrikanische Goldproduzent mit mehr als 1.300.000 Unzen an JORC-konformen Goldressourcen, gibt bekannt, dass das Unternehmen sich eine bedingte nicht verwässernde Finanzierung in Höhe von 10,5 Mio. USD durch einen vorausbezahlten Vertrag über den Kauf von Gold gesichert hat.

Kilimapesa Gold Pty Ltd („KPG“), ein vollständiges Tochterunternehmen von Caracal mit Betriebssitz in Kenia, hat einen vorausbezahlten Vertrag über den Kauf von Gold zu einem Vertragspreis von insgesamt bis zu 10,5 Mio. USD mit OCIM Metals & Mining SA („OCIM“) abgeschlossen. Der Gesamtvertragspreis wird KPG unter gewissen Bedingungen in zwei Tranchen bereitgestellt, wovon die erste Tranche in Höhe von 7 Mio. USD am bzw. bis zum 31. Dezember 2022 und eine 2. Tranche in Höhe von 3,5 Mio. USD zu Konditionen, die noch zwischen OCIM und KPG ausgearbeitet werden müssen, bereitgestellt wird.

Bei Erfüllung der Bedingungen werden die Erlöse aus dieser Finanzierung bedeuten, dass Caracal vollständig finanziert ist, um mit der laufenden Ausweitung der Produktion auf seinem Vorzeigeprojekt, der Goldmine Kilimapesa in Kenia („Kilimapesa“ oder das „Projekt“), bis zur Zielproduktion von 24.000 Unzen im Jahr fortzufahren, wobei die endgültige Inbetriebnahme zur Erreichung dieses Ziels im März 2023 erfolgen soll. Die aufgebrachten Finanzmittel werden außerdem für den Abschluss der Phase 2 des Explorationsprogramms auf dem Projekt Nyakafuru in Tansania genutzt.

Robbie McCrae, CEO von Caracal, sagte:

„Eine nicht verwässernde Finanzierung ist ein tolles Ergebnis für Caracal, KPG und die vielen Aktionäre des Unternehmens sowie für das Projekt. Dass wir Finanzierungspartner vom Kaliber OCIMs haben, die Kilimapesa, das Management und Caracals Vision unterstützen, ist ein Vertrauensbeweis zu einem Zeitpunkt, an dem wir in den Endspurt gehen, um unser Produktionsziel von 24.000 Unzen im Jahr zu erreichen und gleichzeitig unsere regionalen Explorationsbemühungen in Kenia voranbringen, um letztendlich die Lebensdauer der Mine und Wertpotenzial aufzubauen. Außerdem freuen wir uns über die Entwicklungsmöglichkeit, die Nyakafuru uns bietet, und darauf, unser geplantes Explorationsprogramm voranzutreiben, um eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung zu unterstützen.“