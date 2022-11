Zertifiziertes Umweltmanagement für GO! (FOTO)

Bonn (ots) - GO! Express & Logistics treibt Nachhaltigkeits-Maßnahmen voran. Das

bestehende Umweltmanagement-Zertifikat des Bonner Express- und

Kurierdienstleisters umfasst nun auch die Regional-HUBs. Ein weiterer Schritt zu

noch nachhaltigerem Wirtschaften.



Schritt für Schritt treibt GO! Express & Logistics die systemweite

Implementierung eines zertifizierten Umweltmanagements voran. Nachdem im

vergangenen Jahr erstmals das Head Office in Bonn sowie das Zentral-HUB in

Niederaula das DIN-EN-ISO-14001-Zertifikat erhalten hatten, konnten nun die

Zertifizierungen der Regio-HUBs erfolgreich abgeschlossen werden. Damit wird das

integrierte Managementsystem von GO! um einen weiteren wichtigen Nachweis

ergänzt.