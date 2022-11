Nachhaltige Ernährung hat viele Facetten / Lebensmittelwirtschaft mit den Trends 2023 auf der IGW (FOTO)

Berlin (ots) - Der Gemeinschaftstand der Bundesvereinigung der Deutschen

Ernährungsindustrie (BVE) und des Lebensmittelverbands Deutschland auf der

Internationalen Grünen Woche 2023 steht ganz im Zeichen der nachhaltigen

Ernährung.



Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff : "Trotz der massiven Krisen, die uns

jetzt seit fast drei Jahren herausfordern, haben die Unternehmen der

Lebensmittelwirtschaft nie aufgehört, an ihren Nachhaltigkeitsversprechen zu

arbeiten. Wir stellen die ganze Bandbreite der Ansätze dar: klimaneutrale

Produktion, zertifizierte Rohstoffe, pflanzenbasierte Lebensmittel, vollständig

recycelbare Verpackungen oder Einsatz von innovativen Technologien von

Fermentation bis zu neuen Züchtungsmethoden. Welche Ansätze sich am Markt

durchsetzen, entscheidet am Ende immer der Verbraucher. Und für den sind neben

Nachhaltigkeit auch Geschmack und angesichts der Inflation ein bezahlbarer Preis

wesentliche Entscheidungskriterien."





Der Gemeinschaftsstand befindet sich in Halle 3.2. und ist mit rund 700Quadratmetern mehr als doppelt so groß wie beim letzten Mal im Jahr 2020. Dasheißt - mehr Impulsgeber, mehr kreative Köpfe! Die Aussteller aus den BereichenIndustrie, Handel, Systemgastronomie und der Food-Startup-Szene, die vom 20. biszum 29. Januar 2023 (sofern nicht anders vermerkt) unter dem Dach "Wie schmecktdie Zukunft" ihre Produkte und Ideen präsentieren, sind bis jetzt:- Akalfood vertreibt vollwertige Algenrezepturen aus selbst angebauterSpirulina. Die Mikroalge wird in Hessen mithilfe nachwachsender Energieangebaut, handwerklich geerntet und schonend getrocknet. Am Stand können alleAkalfood-Produkte mit Spirulina probiert werden, darunter Streusel, Riegel,Seife, Granola und Brotmischungen. (vor Ort vom 20. bis 23.1.2023)- BRAIN Biotech entwickelt Alternativen zur Genomeditierung mittels CRISPR/Cas.Die Technologie basiert auf Enzymen, die als "G-dases" auch für deninternationalen Markt entwickelt werden und in verschiedensten Bereichen zumEinsatz kommen. In mikrobiellen Produktionsprozessen leisten sie einenmaßgeblichen Beitrag für neuartige Lebensmittel; in der Landwirtschaft bietensie sich an, um wichtige Kulturpflanzen in kürzerer Zeit an sich wandelndeUmweltbedingungen und Verbraucherbedürfnisse anzupassen.- Colipi produziert mittels CO2-getriebener Präzisionsfermentation Öle undProteine aus Hefen, um die wachsende Weltbevölkerung nachhaltig underschwinglich zu ernähren. Durch die Anwendung von mikrobiellenProduktionsprozessen mit Einzelzellen werden Rohstoffe erzeugt, ohneLandnutzung, ohne Entwaldung und ohne CO2-Fußabdruck.