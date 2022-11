Mantisco schließt sich dem Ascent-Programm von Outlier Ventures für Web3-Spiele an

Mantisco wurde von Outlier Ventures, dem weltweit führenden Web3-Accelerator, für das Ascent-Programm ausgewählt

Mantisco will in den Jahren 2023 und 2024 zwei Web3-Spiele mit AAA-Bewertung herausbringen

SEOUL, Südkorea, 29. November 2022 /PRNewswire/ -- Mantisco, ein Entwickler und Herausgeber von Web3-Spielen mit Sitz in Seoul, Korea, gab heute das Onboarding bei Outlier Ventures, einen weltweit führenden Web3-Accelerator, bekannt. Dies ist die zweite Web3-Partnerschaft seit Immutable X im Oktober dieses Jahres.

Outlier Ventures mit Sitz in London ist nach dem Investitionsvolumen die führende Web3-Accelerator- und -Gründergemeinschaft. Outlier Ventures arbeitet mit 200 weltweiten Web3-Gründern zusammen und führt damit die Investition in Web3 an, während es DeFi-, NFT- und Blockchain-Infrastruktur-Start-ups unterstützt. Zu den bedeutendsten aktuellen Hinzufügungen zum Portfolio gehören Cosmos und Cudos, die zu Erweiterung eines erfolgreichen und nachhaltigen Web3-Ökosystem beitragen.