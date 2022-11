Aetion leitet branchenübergreifende Initiative zum Verständnis der Stärken und Grenzen der regulatorischen Nutzung von Real-World-Evidence

Aetion will mit seiner CARE-Initiative zum Standardvertreter für Best Practices und Effizienz in der RWE-Entwicklung und Entscheidungsfindung werden

NEW YORK, 29. November 2022 /PRNewswire/ -- Aetion, der weltweit führende Anbieter von Technologie für Real-World-Evidence (RWE) und Analysen, gab heute den Start der CARE-Initiative (CARE steht dabei für „Coalition for the Advancement of RWE through Randomized Controlled Trial Emulation") bekannt. Die erste Phase der Initiative wird sich auf die Onkologie konzentrieren und umfasst eine Gruppe verschiedener Partner, darunter AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Bayer, Baylor College of Medicine, Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School, ConcertAI, Duke-Margolis Center for Health Policy, Friends of Cancer Research, Gilead, Loopback Analytics, Pfizer, Reagan-Udall Foundation, Tempus, TriNetX und xCures.