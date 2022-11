Nobu Hospitality und Aldar Properties planen Nobu Residenzen, Hotel und Restaurant auf der Insel Saadiyat in Abu Dhabi

New York (ots/PRNewswire) - Nobu Hospitality,

die am schnellsten

wachsende Luxus-Lifestyle-Marke, und Aldar Properties

(PJSC), einer der

führenden Immobilienentwickler und -verwalter in den Vereinigten Arabischen

Emiraten, geben Pläne zur Schaffung des Nobu Hotel, Restaurant und Residenzen in

Abu Dhabi bekannt.



Das Nobu Hotel, das 2026 auf der Insel Saadiyat, einem kulturellen Zentrum von

Weltrang, eröffnet wird, verfügt über 165 luxuriöse und geräumige Gästezimmer

und Suiten, darunter eine atemberaubende Nobu Villa. Wie man es von der

legendären kulinarischen Marke nur erwarten kann, wird das Hotel ein

unvergleichliches gastronomisches Angebot bieten, darunter ein großartiges Nobu

Restaurant mit spektakulärem Blick auf das Wasser und das Guggenheim Abu Dhabi,

das das berühmte Nobu Malibu widerspiegelt. Neben dem Zugang zu mehr als 8

Kilometern unberührtem Strand erfreuen sich die Gäste an einem hochmodernen

Wellness- und Fitnesscenter, opulenten Swimmingpools und exklusivem Zugang zu

allem, was die Insel Saadiyat zu bieten hat.