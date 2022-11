VectorBuilder vant førstepremie i et viktig oppfinnelseskonkurranse

VectorBuilder Inc. - en global leder innen teknologier for genlevering -

kunngjorde at deres FoU- og produksjonssenter i Guangzhou vant konkurransen i

den syvende "Chuangke Innovation and Entrepreneurship Global Competition" som

ble holdt i Hangzhou, Kina.



Denne konkurransen blir ansett å være meget innflytelsesrik og og er en av de

største i Kina. Den dekker bedrifter i vekst på tvers av alle høyteknologiske

industrier, inkludert grønn energi, nye materialer, kunstig intelligens,

informasjonsteknologi, smartproduksjon, bioteknologi, etc. I år har over 37.000

høyteknologiske selskaper konkurrert, mer enn noen gang tidligere. Dommerne ga

VectorBuilder den høyeste poengsummen for sine "transformative innovasjoner

innen teknologier for genlevering. Dette har gitt dem en status til

industrileder med raskest vekst."