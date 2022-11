SANYA, China, 29. November 2022 /PRNewswire/ -- Das Lern- und Leistungszentrum der PGA of America in der Yalong-Bucht wurde am 25. November offiziell im Yalong Bay Golf Club in Sanya eröffnet. Sanya ist das beliebteste Reiseziel auf der chinesischen Insel Hainan und bekannt für seine unberührten Strände und die zahlreichen Sportmöglichkeiten unter freiem Himmel. Hainan ist bestrebt, den Tourismus zu diversifizieren, und hat daher einen zentralen Standort für die lokale Golfsportbranche geschaffen.

Mit dem neuen Lern- und Leistungszentrum der PGA of America in der Yalong-Bucht werden Hainan Meiguang Tourism, der Betreiber des Yalong Bay Golf Club, und PacificPine Sports, ein führender landesweiter Sportausbildungsanbieter in China, ihre Ressourcen gemeinsam nutzen und die von der PGA of America, dem US-amerikanischen Verband der Berufsgolfer, entwickelten fortschrittlichen Ausbildungsmodule übernehmen. Das neue Zentrum sieht außerdem den Einsatz des ausgereiften Managementsystems der PGA vor, um allen Golfspielern ein reibungsloses und erfolgreiches Training zu ermöglichen.

Im Bestreben, die besten Talente zu fördern, hat das neue Lern- und Leistungszentrum sein Hauptaugenmerk auf die Entfaltung des vollen Potenzials von jungen und anderen Golfspielern gelegt.

Außerdem hofft man, mit dem neuen PGA-Lernzentrum die Entwicklung der Golfbranche ankurbeln zu können. Mit seinem fundierten Trainingssystem soll das neue Zentrum den Golfsport in ganz China fördern und populär machen.

Seit 2018 wurden in vielen Städten Chinas Zentren der PGA of America eröffnet. Der Mission Hills Golf Club eröffnete Golfakademien in Shenzhen, Dongguan und Haikou, gefolgt von der Einrichtung mehrerer Trainings- und Leistungszentren in Hongkong, Peking, Shanghai und Sanya.

Die Lernzentren der PGA of America in ganz China haben eine Gruppe hervorragender und talentierter junger Spieler wie Xiaowen Yin, Jiayi Wang und Emily Hun hervorgebracht.

Angesichts seiner reichhaltigen Industrieressourcen und der gut gestalteten Golfplätze beherbergt Sanya mehrere renommierte Golfclubs – darunter den Yalong Bay Golf Club, den Luhuitou Golf Club, das Sun Valley Golf Resort und den Sanya Begonia Bay Peninsula Golf Club – und ist damit ein Top-Reiseziel für Golfliebhaber.

Der von dem amerikanischen Star-Designer Robert Trent Jones entworfene Yalong Bay Golf Club verfügt über einen 18-Loch-Platz mit einer Fläche von 68 Hektar, einem Par 72, 98 Bunkern und einem 120.000 Quadratmeter großen Fluss, der sich durch den Golfplatz schlängelt.

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen für Ausbildungszwecke gerecht zu werden, hat das Lernzentrum in der Yalong-Bucht mehrere Einrichtungen gebaut, unter anderem Analyseräume für das Golftraining, Fitnessräume und Multimedia-Vorführungsräume.

Das neue PGA-Trainingszentrum in der Yalong-Bucht bietet eine breite Palette an Kursen an, die Workshops, Privatunterricht, Teambuilding für Unternehmen, Mentaltraining und Fitnesstraining umfassen, um der Nachfrage von Golfspielern mit unterschiedlichen Niveaus gerecht zu werden.

„Dank der reichen Ressourcen von Sanya sind wir zuversichtlich, dass wir hier eine gute Basis für die Golfausbildung aufbauen können, und so Golfliebhabern aus dem ganzen Land ein qualitativ hochwertiges und erstklassiges Golftraining anbieten können", erklärte Robert Davis, ein erfahrener, von der PGA of America zertifizierter Golftrainer, der das Trainerteam des neuen PGA-Zentrums in der Yalong-Bucht leitet.

