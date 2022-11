"Tatkräftige Unterstützung für K-Beauty-Marken, um sich in Überseemärkten zu etablieren" Korea Cosmetic Industry Institute veranstaltete die K-Beauty Brands Show 2022

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Vorstellung der aktuellen Trends bei K-Beauty und neue Möglichkeiten für die

Erschließung von Überseemärkten im Community House Masil am 25. November



Ein Event, das Einblicke in die aktuellen Trends bei K-Beauty und Möglichkeiten

für die Erschließung von Überseemärkten bot.





Das Korea Cosmetic Industry Institute (Vorsitzender Lee Jae-ran) veranstalteteam 25. November ab 17:00 Uhr die K-Beauty Brands Show 2022 (im Folgenden"K-Beauty Brand Show") im Community House Masil in Jung-gu, Seoul.Die K-Beauty Brand Show, die vom Korea Cosmetic Industry Institute organisiertund vom Ministerium für Gesundheit und Soziales gesponsert wurde, ist der ersteSchritt, um die neuesten Trends und die Kultur von K-Beauty zu präsentieren undWege zu finden, wie K-Beauty-Marken in Überseemärkte vordringen können. An derVeranstaltung nahmen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie Experten ausder Beauty-Branche teil, u. a. der Vizeminister für Gesundheit und Soziales, derVorsitzende des Korea Cosmetic Industry Institute und Vertreter vonK-Beauty-Marken.Die Veranstaltung umfasste das Pre-Meeting, die Ernennung derK-Beauty-Botschafterin, die Unterzeichnung der Absichtserklärung und diefeierliche Vorstellung sowie das After-Event mit der K-Beauty-Trend-Show und derAbendgala. Insbesondere die K-Beauty-Trend-Show, die um 18.00 Uhr begann, boteinen Einblick in die Trends bei K-Pop und K-Beauty durch [NewJeans-Make-up] vomVisagisten Lee Hyeon-jong und [Idol-Haarstyling] vom stellvertretenden LeiterJeong Eun-hye des Chahong Ardor Cheongdam Store. Darüber hinaus boten 13K-Beauty-Marken der nächsten Generation, die über hochwertige Produkte und einenhohen Wiedererkennungswert verfügen, wie z. B. Juno Hair, AGE 20's, LUNA,Chahong und Dashing Diva, zahlreiche Attraktionen wie Make-up-Vorführungen,Haartrend-Shows, individuelle Make-up-Vorführungen und Styling-Shows. Außerdemwird Yubin von Wonder Girls bei einer Ernennungsfeier zur K-Beauty-Botschafterinernannt, um den weltweiten Bekanntheitsgrad von K-Beauty-Marken zu steigern.Der Vorsitzende Lee Jae-ran vom Korea Cosmetic Industry Institute sagte: "DerZweck dieser Veranstaltung ist es, einen Weg für K-Beauty zu bereiten, um sichin den USA und in Europa jenseits von Asien etablieren zu können"; und bringt sofolgenden Wunsch zum Ausdruck: "Wir werden uns nach besten Kräften bemühen, denStatus von K-Beauty weltweit zu stärken, indem wir Möglichkeiten fürK-Beauty-Marken vorbereiten, sich in Überseemärkten zu etablieren und indem wirviel Unterstützung bieten, während wir kontinuierlich erstklassige nationaleUnternehmen für Schönheitsprodukte erkunden."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1957155/K_Beauty_Brands_Show.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tatkraftige-unterstutzung-fur-k-beauty-marken-um-sich-in-uberseemarkten-zu-etablieren-korea-cosmetic-industry-institute-veranstaltete-die-k-beauty-brands-show-2022-301689179.htmlPressekontakt:MIN KYUNG KANG,T. 82-2-6370-3116,M. 82-10-3387-0324,F. 82-2-6370-3160,E. smileminky@prone.co.krWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/167019/5382667OTS: Korea Cosmetic Industry Institute