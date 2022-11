CCELL® bringt PALM Pro, einen leistungsstarken Hochleistungsakku, auf den Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - CCELL®, die weltweit führende

Technologiemarke, die sich auf die Entwicklung von zukunftsweisenden

Hardware-Produkten für E-Zigaretten und fortschrittlicher

Verdampfungstechnologie konzentriert, gab heute die Markteinführung von PALM Pro

(https://www.ccell.com/battery/palm-pro) bekannt, einem praktischen und

multifunktionalen Verdampfer-Akku, der eine Weiterentwicklung von PALM, des

beliebtesten tragbaren Akkus von CCELL, darstellt.



PALM Pro wurde entwickelt, um die Erfahrungen der Nutzer zu verbessern, und ist

mit allen Funktionen ausgestattet, die sich ein E-Zigaretten-Kenner wünscht -

einschließlich Spannungseinstellungen, Luftstromkontrolle, Akkustatusanzeige

sowie einer Vorheizfunktion. Mit der Einführung dieser neuen Funktionen können

die Benutzer das Öl in ihren Kartuschen unabhängig von den Witterungsbedingungen

leicht aufheizen, die für das Material in ihren Kartuschen am besten geeignete

Spannung wählen und den Ansaugwiderstand steuern, der die Dicke ihrer Dämpfe

bestimmt. Die Akkustatusanzeigen und der Typ-C-Ladeanschluss sind ebenfalls

praktisch für moderne Nutzer, die Wert auf Komfort und Transparenz bei der

Nutzung legen. Sehen Sie sich die Einführung von PALM Pro hier an:

https://www.youtube.com/watch?v=q9a7QRoNKXk