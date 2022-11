Xinhua Silk Road Die jährliche Konferenz des Financial Street Forum schließt mit Diskussionen zum Aufbau eines nationalen Finanzmanagementzentrums ab

Peking, Chin (ots/PRNewswire) - Die jährliche Konferenz des Financial Street

Forum 2022 schloss am Mittwoch inmitten von Gesprächen und Diskussionen über die

Vertiefung der Finanzreform und die Öffnung und Förderung eines hochwertigen

Ausbaus der Financial Street als nationalem Finanzmanagementzentrum.



Li Wenhong, Leiter des städtischen Büros für lokale Finanzregulierung und

-aufsicht in Peking, sagte, dass das Büro weiterhin die Dienstleistungskapazität

verbessern und die Struktur der Finanzindustrie in Peking optimieren werde, um

die Rolle der Financial Street als nationales Finanzmanagementzentrum zu stärken

und die lokale Finanzentwicklung in der neuen Ära qualitativ zu verbessern.