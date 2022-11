Umsetzung des "China Excellent Milk Project" erregt Aufmerksamkeit der weltweiten Milchwirtschaft

Peking (ots/PRNewswire) - Kürzlich fanden das 7. internationale Symposium über

die Ernährung von Milchkühen und die Milchqualität sowie das 4. China Excellent

Milk Project Pasteurized Milk Development Forum statt. Sie wurden vom Institut

für Tierwissenschaften, CAAS, dem Institut für Lebensmittel- und

Ernährungsentwicklung, MARA, der Dairy Association of China, der American Dairy

Science Association, dem neuseeländischen Ministerium für Primärindustrien und

der dänischen Veterinär- und Lebensmittelbehörde virtuell in Peking organisiert.



Experten und Wissenschaftler aus China, den Vereinigten Staaten, Australien,

Neuseeland, Belgien und den Niederlanden wurden zur Teilnahme an dem Symposium

eingeladen. Auf der Konferenz wurde die Verwendung des Logos "China Excellent

Milk Project" freigegeben, und Fujian Changfu Dairy Co., Ltd. wurde das erste

Unternehmen in China, das die vollständige Genehmigung für das Logo erhielt. 64

chinesische Molkereiunternehmen veröffentlichten ein gemeinsames Aktionsprogramm

zur Erzeugung hochwertiger Milch in China.