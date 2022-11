Keine Entwarnung / Kommentar zur leicht abgeschwächten Inflation von Mark Schrörs.

Frankfurt (ots) - Knapp zwei Jahre lang kannte die Inflation in Deutschland wie

im Euroraum insgesamt ei­gentlich nur eine Richtung - steil nach oben -, wobei

sie zudem immer wieder die Erwartungen im negativen Sinne über­traf. Im November

nun ging die Teuerungsrate in Deutschland zumindest mal leicht zurück - teils

sogar entgegen den Erwartungen der Expertenschar. Ist damit der "Teuer-Schock"

ad acta gelegt und wird jetzt alles wieder gut? Mitnichten! Für Entwarnung ist

es viel zu früh. Und mithin wäre es auch verfehlt und sogar fahrlässig, wenn die

Europäische Zentralbank (EZB) nun im Kampf gegen die viel zu hohe Inflation

bereits nachlassen würde.



Natürlich ist der Rückgang der Inflationsrate in Deutschland von 11,6% auf 11,3%

in EU-harmonisierter Rechnung (HVPI) und von 10,4% auf 10,0% in nationaler

Rechnung ein Lichtblick. Genauso ist es positiv, wenn sich etwa, wie im Oktober

geschehen, der rasante Anstieg bei den deutschen Erzeugerpreisen überraschend

deutlich abschwächt. Und natürlich winken mit der einmaligen Übernahme der

Gasabschlagszahlungen im Dezember sowie der Strom- und Gaspreisbremse ab Januar

Entlastungen, die die Energiekosten weiter drosseln sollten. Das und einiges

andere macht Hoffnung, dass so allmählich das Schlimmste überstanden ist. Aber

es ist noch nicht die Zeit, den Sieg über die Inflation zu verkünden.