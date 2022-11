QNAP startet 2,5 GbE-fähiges ZFS NAS TVS-hx74, mit Multi-Thread-Intel-Core-Prozessoren der 12. Generation für Virtualisierungsanwendungen

Taipeh (ots/PRNewswire) - QNAP® Systems, Inc., ein führender innovativer

Anbieter von Computer-, Vernetzungs- und Speicherlösungen hat die

Hochleistungsreihe TVS-hx74 QuTS hero NAS eingeführt, die das 4-Bucht-Modell

TVS-h474, (https://www.qnap.com/go/product/tvs-h474) das 6-Bucht-Modell TVS-h674

(https://www.qnap.com/go/product/tvs-h674) und das 8-Bucht-Modell TVS-h874

(https://www.qnap.com/go/product/tvs-h874) , in denen sich

Intel®-Core(TM)-Multi-Core/Multi-Thread-Prozessoren der12. Generation befinden,

umfasst. Unter Verwendung des ZFS-basierten Betriebssystems QuTS hero

(https://www.qnap.com/quts-hero/) gewährleistet das TVS-hx74 die Integrität der

Daten und unterstützt Inline-Daten-Deduplikation und -Komprimierung, nahezu

unbegrenzte Schnappschüsse und Echtzeit-SnapSync. Mit PCIe Gen 4 (bis zu der

doppelten Übertragungsgeschwindigkeit der 3. Gen.), M.2 NVMe SSD-caching und 2,5

GbE-Konnektivität bewältigt das zuverlässige TVS-hx74 anspruchsvolle

geschäftliche Herausforderungen in den Bereichen Speicher, Backup,

Virtualisierung und Anwendungsserver.



"Das TVS-hx74 von QNAP ist das ideale Einsteiger-ZFS-NAS mit überlegener

Zuverlässigkeit für kleine und mittlere Unternehmen", sagte Meiji Chang,

Geschäftsführer von QNAP, und fügte hinzu: "Die Multi-Core-Prozessoren und die

vielseitige Erweiterbarkeit erfüllen auch die Multitasking-Anforderungen in

IT-Umgebungen für Unternehmen und bieten reichlich Rechenressourcen für

Virtualisierungsanwendungen."