UCL Computer Science erkundet die Verarbeitung natürlicher Sprache auf Quantencomputern für Inhaltssuche und Archivrecherche

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Ein neues Konsortium, das von der Royal

Academy of Engineering finanziert wird, baut auf der Arbeit von Forschern des

University College London und Quantinuum auf, die seit 15 Jahren in den

Bereichen Quantenmechanik und Linguistik durchgeführt wird.



Quantinuum, das weltweit führende Unternehmen für integriertes Quantencomputing,

ist einem Konsortium mit dem University College London (UCL) und der British

Broadcasting Corporation (BBC) beigetreten, um die industrielle Relevanz der

natürlichen Sprachverarbeitung durch Quanten (Quantum Natural Language

Processing, QNLP) und der quanteninspirierten natürlichen Sprachverarbeitung zu

erforschen.





Das Konsortium, das von der Royal Academy of Engineering für ein Senior ResearchFellowship am UCL finanziert wird, baut auf der langjährigen Erforschung vonQuantenmechanik und Linguistik durch den Quantinuum-ChefwissenschaftlerProfessor Bob Coecke, den Leiter der künstlichen Intelligenz Professor StephenClark und Professor Mehrnoosh Sadrzadeh von der UCL Computer Science auf.Die BBC hofft, neue Wege zu finden, um Inhalte in einer für Computer lesbarenForm darzustellen, um Aufgaben wie das Auffinden von Inhalten und das Abrufenvon Archiven zu unterstützen. Dies baut auf der früheren Arbeit des Unternehmensmit Sadrzadeh zur Verbesserung von personalisierten Empfehlungen mit Hilfe vonmultimodalen Informationen (https://ieeexplore.ieee.org/document/9666124) auf.Ilyas Khan, Gründer von Cambridge Quantum Computing und CEO von Quantinuum,sagte : "Quantencomputing so zu entwickeln, dass möglichst viele Menschen davonprofitieren können, bedeutet, dass wir über das gesamte Zeitspektrum hinweg nachAnwendungen suchen, die kurz-, mittel- und langfristig produktiv gemacht werdenkönnen. Im Rahmen unserer langfristigen Arbeit gehen wir davon aus, dass echteSprachverarbeitung mit fehlertoleranten Quantenprozessoren an Bedeutung gewinnenwird, und unsere Arbeit mit der BBC und dem UCL ist ein sehr wichtiger Schritt,um darauf vorbereitet zu sein, die Vorteile von Quantencomputern zu nutzen,sobald diese in großem Maßstab verfügbar sind. Quantinuum ist in den Bereichen,in denen es tätig ist, führend, und diese Führungsrolle beruht auf bedeutendenKooperationen wie dieser."In ihrer 15-jährigen Zusammenarbeit haben die Forscher in der bahnbrechendenArbeit "Mathematical Foundations of a Compositional Distributional Model ofMeaning" (https://arxiv.org/abs/1003.4394) (Mathematische Grundlagen eines