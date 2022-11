Gegen den Fachkräftemangel DGB fordert faire Bezahlung frauendominierter Berufe

Osnabrück (ots) - Gegen den Fachkräftemangel: DGB fordert faire Bezahlung

frauendominierter Berufe



Stellvertretende Vorsitzende Hannack: Mehr Mitspracherecht bei Arbeitszeiten



Osnabrück. In der Diskussion um den Fachkräftemangel in Deutschland kommt dem

Bundesfrauenausschuss des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) die Partizipation

von Frauen am Arbeitsmarkt zu kurz. Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke

Hannack kritisierte im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) in dem

Zusammenhang die Hürden, mit denen Frauen noch immer zu kämpfen haben. "Um das

Beschäftigungspotenzial von Frauen zu aktivieren und echte Gleichstellung am

Arbeitsmarkt herzustellen, müssen diese überwunden werden", betonte Hannack.