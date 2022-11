ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest-Presse" zum Gas-Deal mit Katar:

"Kaum glaubte man, die Republik ertrinke im rigiden Sofa-Moralismus, der sich an Katar, der Nationalmannschaft und einer Pseudo-Protestbinde abarbeitet, da tauchen zwei überraschende Nachrichten auf. Das ach so verabscheuungswürdige Katar liefert uns ab 2026 Flüssiggas, und der Bundestag beschließt bald das lange ausgehandelte Freihandelskommen mit Kanada, Ceta. Zur Erinnerung: Auch hier hatte ein breites rechts-linkes Bündnis große Bedenken, dass der zusätzliche Handel mit Übersee das Puppenstübchen der Republik schmutzig machen und seine Bewohner verseuchen könnte. Das galt zwar vor allem für das Abkommen mit den USA, doch Ceta wurde großzügig in den gleichen TTIP-Sauertopf gekippt. Der Feldzug Russlands gegen die Ukraine hat die aufrechte Empörung offenbar durchgerüttelt. Zwar stören die Ansichten und Praktiken der Katarer immer noch, aber es geht ja um Gas für Heizung und Wirtschaft und nicht um Fußball. Und ja, Putins Krieg hat der Ampel-Regierung und insbesondere den Grünen bei der Einsicht geholfen, dass Kanada wohl doch zu den besseren Ländern der Welt gehört."/yyzz/DP/men