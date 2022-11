"Nicht auszumalen, was hierzulande passiert wäre, wenn ganze Hochhaus-Siedlungen in einen vollständigen Lockdown versetzt und die Lebensmittelversorgung infrage gestellt worden wäre. Die Chinesen haben eine hohe Leidensfähigkeit. Aber jetzt reicht es ihnen auch. Viele gehen wegen der für sie unzumutbaren Beschränkungen auf die Straße, einige fordern gar den Rücktritt von Partei- und Staatsspitze. Dazu wird es sicher nicht kommen. Die Durchdringung der Gesellschaft mit menschlichen und elektronischen Überwachungssystemen sichert den Herrschenden wohl noch lange die Macht."/DP/jha

