Pathfinder berichtet über Rekordumsätze im dritten Quartal 2022

Eckdaten 3. Quartal 2022

- Die Umsätze stiegen im Q3/2022 im Vergleich zum Q3/2021 um 19 % auf $1.402.325

- Das EBITDA stieg im Q3/2022 im Vergleich zum Q3/2021 um 7 % auf $374.545

- Der Nettoverlust aus dem Betrieb sank im Vergleich zum Q3/2021 um 30 % auf -$121.136.

- Der Nettoverlust und der Gesamtverlust verringerten sich im Vergleich zum Q3/2021 um 41 % auf -$91.997.

- Die Barmittel und Baräquivalente beliefen sich per 30. September 2022 auf 1.517.720 Dollar (Stand 31. Dezember 2021: 2.092.893 Dollar). Der Bargeldbestand wurde für den Grundstückserwerb, den erhöhten Schuldendienst sowie die Zahlung der laufenden Kosten für die Standortoptimierung im Berichtszeitraum verwendet.

- Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit seit Jahresbeginn belief sich auf 317.512 Dollar, während der Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit im Vergleichszeitraum 436.594 Dollar betrug. Dies ist auf eine verbesserte Position des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals zurückzuführen, die abgegrenzte Umsätze aus vermehrten zukünftigen Reservierungen beinhaltet.

- Die Belegung stieg im Q3/2022 um 17 % auf 71 % im Vergleich zum Q3/2021. Die oben genannte gemischte verbesserte Belegung im Q3 umfasste eine Steigerung um 36 % am Standort Agassiz-Harrison und um 40 % am Standort Parksville, der im letzten Jahr am 22. Mai bzw. am 17. Juli seinen Betrieb aufnahm. Weitere Einzelheiten sind der Pressemitteilung vom 4. Oktober 2022 zu entnehmen: https://pathfinderventures.ca/company-news/pathfinder-announces-17-yoy ...

- 2.701 zusätzliche Übernachtungen auf Campingplätzen (wie unten definiert) wurden gebucht, wobei in Q3/2022 21.108 Übernachtungen auf dem Campingplatz vermerkt wurden, verglichen mit 18.407 Übernachtungen auf dem Campingplatz im Vergleichszeitraum.

„Unsere Rekordumsätze und die gestiegene Belegung im dritten Quartal verdeutlichen den Erfolg unserer überzeugenden Marke Pathfinder Camp Resorts und unseres erstklassigen Portfolios an Wohnmobilparks in Westkanada,“ so Joe Bleackley, President und CEO von Pathfinder Ventures.

Zusammenfassung des Geschäftsergebnisses

3. Quartal 2022 3. Quartal 2021 Belegte Stellplatznächte (1) 21.108 18.407 Einnahmen 1.402.325 1.175.226 Betriebsausgaben 1.456.848 1.271.982 Nettoverlust (121.136) (172.679) Nettoverlust pro Aktie (0.00) (0.00) Bereinigtes EBITDA (Verlust) (2) 374.545 349.292

(1) Belegte Stellplatznächte ist die Summe aller Nächte, in denen die Stellplätze tatsächlich von Besuchern der Campinganlagen belegt waren, wenn man alle belegten Stellplätze in den drei Campinganlagen des Unternehmens zusammenzählt (z. B.: 1 Stellplatz ist 7 Stellplatznächte pro Woche verfügbar).

(2) Das bereinigte EBITDA ist eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die als Gewinn (Verlust) aus dem operativen Betrieb vor Abschreibungen, Zinsen, Aufzinsung, Finanzierungskosten und aktienbasierter Vergütung berechnet wird. Die Berechnungen des bereinigten EBITDA können von Periode zu Periode angepasst werden, um die aktualisierte Berechnungsmethode widerzuspiegeln. Das Management wird sich weiterhin bemühen, das bereinigte EBITDA durch zusätzliche Kostensenkungsinitiativen und die Maximierung der operativen Betriebskapazität der Camp-Resort-Parks positiv zu gestalten.

Finanzielle Performance

Für das dritte Quartal, das am 30. September 2022 endete:

- Der Umsatz belief sich auf $1.402.325 Mio., was einem Anstieg von $227.099 Mio. oder 19 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum aufgrund der höheren Belegung der in Q4/2020 erworbenen neuen Immobilien entspricht. Mit Ausnahme von Parksville, der Mitte Juli 2021 eröffnet wurde, waren alle drei Parks im Q3/2021 vollständig in Betrieb. Der Belegungsanstieg wurde durch die Auswirkungen einer ungewöhnlich starken Mückensaison leicht beeinträchtigt.

- Der Nettoverlust aus dem Betrieb sank auf -$121.136 im Vergleich zu -$172.679 im selben Vorjahreszeitraum aufgrund der gestiegenen Erträge.

- Die Betriebskosten stiegen auf $$1.456.848, verglichen mit $1.271.982 im gleichen Vorjahreszeitraum, was auf (i) höhere Zinsaufwendungen für die neue Hypothek im April 2022, (ii) höhere Sach- und Personalkosten, die in hohem Maße vom Umsatzvolumen abhängen und (iii) gestiegene Unternehmensgemeinkosten aufgrund der zunehmenden Aktivitäten als börsennotiertes Unternehmen nach einer umgekehrten Übernahme im Oktober 2021, zurückzuführen ist. Diese Erhöhungen wurden leicht ausgeglichen durch (i) verringerte Managementvergütungen aufgrund der Umwandlung in Gehälter, (ii) reduzierte aktienbasierte Vergütungsaufwendungen aufgrund des Zeitpunkts der gewährten Optionen und der Ausübungsmöglichkeiten sowie (iii) verringerte Lieferaufwendungen aufgrund geringerer Kaufanforderungen im aktuellen Zeitraum.

Für den Zeitraum von neun Monaten bis zum 30. September 2022:

- Der Umsatz belief sich auf $2.778.341, was einem Anstieg um $781.489 oder 39 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Die Umsatzsteigerung war größtenteils darauf zurückzuführen, dass alle drei Standorte im Q2/2022 voll in Betrieb waren und dem weitgehend ähnlichen Wachstum im Zeitraum Q3/2022. Das Wachstum im Q3/2022 wurde durch die Auswirkungen einer ungewöhnlich starken Mückensaison leicht beeinträchtigt. Die Erträge des Q1/2022 wurden durch die schweren Winterüberschwemmungen im November 2021 gedämpft, deren Schäden und Reparaturarbeiten sich auf die Standortbelegung auswirkten.

- Der Nettoverlust aus dem Betrieb stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aufgrund höherer Betriebskosten um -$88.520 auf -$1.270,174.

- Die Betriebskosten beliefen sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf $3.887.368, was einem Anstieg von $865.063 bzw. 29 % entspricht. Dies war auf (i) höhere Personal- und Sachkosten zurückzuführen, die für die gesamte Betriebsdauer erforderlich waren, (ii) höhere Abschreibungen aufgrund der höheren Investitionen des Unternehmens in die Baustelleninfrastruktur, (iii) höhere Zinsaufwendungen aufgrund der vollständigen befristeten Bedienung von Bankkrediten aus dem Jahr 2021 und zusätzliche Zinsen im Zusammenhang mit einem neuen Hypothekendarlehen im April 2022 und (iv) höhere Gemeinkosten, die durch die gestiegenen Aktivitäten als börsennotiertes Unternehmen nach einem umgekehrten Unternehmenserwerb im Oktober 2021 bedingt sind. Diese Erhöhungen wurden ausgeglichen durch (i) geringere Managementvergütungen aufgrund der Umwandlung in Gehälter, (ii) geringere Beratungskosten im Zusammenhang mit geringeren Entwicklungsaktivitäten im laufenden Zeitraum und (iii) niedrigere Honorare nach Abschluss des umgekehrten Unternehmenserwerbs im Oktober 2021

Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen

Die Erörterung der konsolidierten Finanzergebnisse in dieser Pressemitteilung enthält Verweise auf das „bereinigte EBITDA“ (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen), das eine nicht-IFRS-konforme Kennzahl darstellt. Das Unternehmen legt diese Kennzahlen vor, um zusätzliche Informationen über die Finanzergebnisse und die Leistung des Unternehmens zu liefern. Eine Überleitung dieser Kennzahlen zu den ausgewiesenen IFRS-Ergebnissen finden Sie in der MD&A des Unternehmens für die drei Monate bis zum 30. September 2022 und 2021.

Pathfinder engagiert Oak Hill Financial Inc. für Investor Relations

Das Unternehmen hat Oak Hill Financial Inc. („Oak Hill“) mit Sitz in Ontario beauftragt, das Unternehmen in Bezug auf Investor Relations und Corporate Communications gemäß den Richtlinien der TSXV zu unterstützen. Oak Hill Financial ist ein führendes kanadisches Marketing- und Vertriebsunternehmen, das sich auf IIROC-Retail-Brokerage-Netzwerke konzentriert und sowohl Vermögensverwalter als auch öffentliche Unternehmen bedient. Das erfahrene Team von Oak Hill Financials aus ehemaligen Vermögensverwaltungsgroßhändlern, Forschungsanalysten und Kapitalmarktexperten ist darauf spezialisiert, Glaubwürdigkeit für ihre Kunden in einem Netzwerk aus über 10.000 kanadischen IIROC-Einzelhandelsmaklern und über 300 nordamerikanischen Fonds aufzubauen. Gemäß dem Servicevertrag zahlt das Unternehmen Oak Hill eine Gebühr von $8.000,00 pro Monat für eine anfängliche Laufzeit von (3) Monaten. Danach wird die Laufzeit monatlich verlängert, sofern sie nicht von einer der Parteien mit einer Kündigungsfrist von 5 Tagen schriftlich gekündigt wird.

Pathfinder beauftragt Red Cloud Securities

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung hat das Unternehmen Red Cloud Securities Inc. („RCSI“) mit der Erbringung von Liquiditätsdienstleistungen im Einklang mit den Richtlinien der TSXV beauftragt. RCSI wird Aktien des Unternehmens an der TSXV und allen anderen Handelsplätzen mit dem Ziel handeln, einen geordneten Markt aufrechtzuerhalten und die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens zu verbessern.

Gemäß der Dienstleistungsvereinbarung zahlt das Unternehmen RCSI eine Gebühr von C$5.000,00/Monat für eine anfängliche Laufzeit von drei (3) Monaten, die automatisch für die folgenden drei Monate verlängert wird, sofern sie nicht von einer der Parteien unter Einhaltung einer 30-tägigen Kündigungsfrist schriftlich gekündigt wird. Die Vereinbarung enthält keine Leistungsfaktoren. RCSI ist für die Kosten verantwortlich, die ihm bei seinen Geschäften entstehen, und keine dritte Partei wird Mittel oder Wertpapiere für Market-Making-Aktivitäten bereitstellen.

Red Cloud Securities Inc. ist ein in Ontario, Quebec, Alberta und British Columbia registrierter Investment Dealer und Mitglied der Investment Industry Organization of Canada (IIROC). Sein Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung einzigartiger umfassender Kapitalmarktdienstleistungen und innovativer Finanzierungsalternativen für den nachrangigen Ressourcensektor. Das Unternehmen wurde von Kapitalmarktfachleuten gegründet, die das Unternehmen auf kleine börsennotierte und private Unternehmen ausrichteten. Bei dieser Lösung handelt es sich um eine umfassende Plattform, die eine umfassende Palette an konfliktfreien Zugriffsservices für Unternehmen bereitstellt. Die Bereitstellung dieser Services als einheitliche Plattform bietet den Kunden des Emittenten das ultimative Wertversprechen.

Über Pathfinder Ventures

Pathfinder Ventures Inc. hat sich dem Aufbau eines Netzes von gehobenen und familienfreundlichen Wohnmobilparks und Campingplätzen unter dem Namen „Pathfinder Camp Resorts“ verschrieben. Pathfinder betreibt derzeit drei Camping-Resorts in British Columbia und setzt beim Ausbau seines Netzwerks auf Übernahmen, Managementservices und Weiterentwicklungen. Pathfinder ist auch bestrebt, Wohnmobil- und Selbstlagereinrichtungen zu erwerben, um von dem schnell wachsenden Markt von Menschen zu profitieren, die die Natur mit dem Wohnmobil erleben möchten.

Im Namen des Board of Directors des Unternehmens:

Joe Bleackley

Chief Executive Officer, Gründer und Director

Pathfinder Ventures Inc.

Unternehmenskontakt:

Joe Bleackley

Chief Executive Officer und Director

Telefon: (604) 914 2575

E-Mail: ir@PathfinderVentures.ca

Website: PathfinderVentures.ca

Kontakt für Anleger:

Anthony Simone

Simone Capital Corp.

Telefon: (416)-881-5154

E-Mail: asimone@simonecapital.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie „wird“, „kann“, „sollte“, „erwartet“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die zukünftigen Pläne und Ziele des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören die Risiken, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden.

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Vorsichtshinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Im Falle von RV enthält diese Pressemitteilung bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“, die RV betreffen und nicht aus historischen Fakten bestehen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele von RV beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass RV oder sein Management den Eintritt eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „schätzt“, „kann“, „könnte“, „würde“, „wird“ oder „plant“ gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die RV derzeit zur Verfügung stehen, kann RV nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen der Geschäftsleitung entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne von RV, Aussagen zu den prognostizierten Einnahmen und Erträgen sowie das erwartete zukünftige Wachstum in neuen Märkten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen vorausschauenden Informationen abweichen, gehören unter anderem die Fähigkeit von RV, seine Entwicklungsstrategie erfolgreich umzusetzen, und die Frage, ob dies die erwarteten Vorteile bringt; Wettbewerbsfaktoren in der Branche von RV; der Erfolg oder Misserfolg von Produktentwicklungsprogrammen; derzeit geltende oder künftig geltende Gesetze und Vorschriften, die sich auf das Geschäft von RV auswirken könnten; Entscheidungen von Regulierungsbehörden und deren Zeitplan; Risiken im Zusammenhang mit Covid-19, die Verfügbarkeit von Grundstücken; die wirtschaftlichen Umstände, die das Geschäft von RV umgeben, einschließlich der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen in Kanada, den USA und weltweit; Wechselkursänderungen; Änderungen auf dem Aktienmarkt; Inflation; Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzmittel; und jene anderen Risiken, die in der Einreichungserklärung oder anderen Offenlegungsdokumenten, die auf Sedar erstellt und bereitgestellt werden, dargelegt werden. Obwohl RV davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht zugesichert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. RV lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

