Das letzte markante Verlaufshoch markierte der Euro gegenüber dem Zloty bei 5,0020 PLN Anfang März dieses Jahres, anschließend kamen die Notierungen wieder in einen zuvor etablierten Aufwärtstrend zurück. Die letzten Monate über wurden erneute Ausbruchsversuche aus dem Aufwärtstrend registriert, Ende September markierte das Paar bei 4,8966 PLN sein vorläufig letztes Verlaufshoch. Seitdem tendiert der Wert um 4,67 PLN grob seitwärts herum, hat zuvor allerdings auch eine SKS-Formation ausgebildet und droht diese durch den Bruch der dazugehörigen Nackenlinie zu aktivieren.

Tanz auf der Rasierklinge

Die angesprochene Nackenlinie verläuft nur knapp unterhalb der aktuellen Kursnotierungen, sollte ein Rutsch unter 4,6640 PLN einsetzen, würde die SKS-Formation der letzten Monate einer Aktivierung unterliegen und Abschläge zunächst auf 4,6090 PLN hervorrufen, darunter bis in den Bereich von 4,55 PLN. So viel geht zumindest aus der charttechnischen Auswertung des Kursverlaufs hervor. Noch könnten Bullen das Bild allerdings zu ihren Gunsten drehen, hierzu müsste aber mindestens der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 4,7247 PLN dynamisch überwunden werden. Infolgedessen könnte dann das Niveau der rechten Schulter um 4,7839 PLN in den Fokus der Käufer geraten.