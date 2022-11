BARCLAYS stuft LEG Immobilien auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LEG von 74 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Aktien deutscher Wohnimmobilien-Konzerne seien günstig bewertet und dies dürfte vorerst auch so bleiben, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Gleich mehrere Faktoren machten eine rasche Erholung schwierig. Womöglich sinkende Vermögenswerte und eine höhere Verschuldung seien ebenso wie veränderte Finanzierungskonditionen und eine wegen Investitionen und Dividenden nur begrenzte Generierung freier Barmittel Risiken, die am Horizont lauerten. Ermutigend sei, dass die Konzerne begonnen hätten, darauf zu reagieren. Doch müsse man abwarten, ob dies ausreiche./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2022 / 20:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2022 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 61,74EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Sander Bunck

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m