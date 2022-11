Milbby, der Creativ Concept-Store für Creators, kommt nach Deutschland

Zuhause bei Milbby

De.milbby.com, sieht sich nicht nur als Online-Shop für Produkte, sondern viel mehr als Zuhause für Kreative. De.milbby.com möchte Künstler aus aller Welt verbinden, repräsentiert und teilt sie, um ein kunterbuntes Künstlernetzwerk aufzubauen, dass uns am Ende alle verbindet, denn Kunst braucht keine Sprache, richtig?

Das Milbby-Haus ist für Laien, Profis, Neugierige und Künstler und teilt sich in verschiedene Kunsttechniken auf. Jeder Art Room ist ein Schlaraffenland für alle Bastelfans in denen man sich je nach Lieblingstechnik, stundenlang verirren kann und in denen man neben hochqualitativen Produkten, auch zusätzliche Anregung findet, was man mit jedem Produkt anstellen kann.

Weihnachten klopft an die Tür

Mit der kommenden Weihnachtszeit hat de.milbby.com sogar einen der Art Rooms in einen Weihnachtsraum verwandelt, der vollgefüllt mit Hunderten verschiedenen Weihnachtsprodukten gepackt ist, die man zum Dekorieren, Verschenken oder Verpacken benutzen kann.

Bei de.milbby.com malen wir zu Weihnachten in Rot, Dunkelgrün, Gold, Silber, mit Glitzer und großem Vorstellungsvermögen. Wir schneiden Weihnachtskarten, bemalen Christbaumkugeln, dekorieren Weihnachtshäuschen, gestalten unseren eigenen Adventskalender, stricken Wollpullover und wickeln Geschenke ein. Hänge die Lichterketten auf und verwandle dein Zuhause in eine winterliche Weihnachtswerkstatt.



Bei de.milbby.com findest du eine große Auswahl an Produkten, die du für deine winterlichen Weihnachtsprojekte benutzen kannst. Von Materialien, die du in selbstgemachte Geschenke verwandelst, bis hin zu Künstlerbedarf, wie Malkoffern, Staffeleien oder Nähmaschinen, die sich perfekt als Geschenk eignen, findest du hier alles.

Falls du neben Produkten auch auf der Suche nach etwas Inspiration bist, schau bei unseren Ideas vorbei und finde Vorschläge für Geschenkverpackungen, Dekorationsideen bis hin zu weihnachtlichen Geschenkideen.

Neue Techniken mit Milbby lernen

Du bist eventuell noch kein Künstlerprofi oder möchtest einfach mal etwas Neues ausprobieren für eine Geschenkidee? Schau in unserer Academy vorbei, in der wir durch abwechslungsreiche Reels, verschiedene Techniken zeigen und beibringen.

Bei de.milbby.com wird Kreativität, Liebe und Community in Großbuchstaben geschrieben und Milbby freut sich unglaublich euch auf das neue Abenteuer mitnehmen zu können!

