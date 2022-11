PARK PLACE TECHNOLOGIES STELLT HYUNE HAND ALS PRESIDENT OF SALES AND MARKETING, CHIEF OF STAFF EIN

Cleveland (ots/PRNewswire) - Hand bringt fast 30 Jahre Erfahrung in den

Bereichen Unternehmensdateninformation und Technologie mit.



Park Place Technologies, das führende globale Unternehmen für Rechenzentren- und

Netzwerkoptimierung, hat Hyune Hand als President, Sales and Marketing und Chief

of Staff eingestellt. Hand bringt mehr als 27 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der

Technologie- und Unternehmensdateninformation mit. Sie war in mehreren

verschiedenen Geschäftsmodellen erfolgreich, darunter Identitätsmanagement,

Bildgebungsinhalte und Dateninhalte. Hand spricht fließend Englisch, Koreanisch

und Portugiesisch und verfügt über Erfahrung in der Verwaltung von global weit

verzweigten, organisationsintensiven Unternehmen in mehr als 100 Ländern.



Zu Hands Hauptaufgaben als President, Sales and Marketing und Chief of Staff

gehören die Förderung des strategischen Wachstums in den Aufgabenbereichen

Vertrieb und Marketing von Park Place und die enge Zusammenarbeit mit dem

Präsidenten und CEO Chris Adams als Chief of Staff, um weitere wichtige Projekte

für das Unternehmen voranzutreiben.