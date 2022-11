Wirkung erzielen mit Quantentechnologien: Uniper und Terra Quantum machen hybrides Quantencomputing für die Energiewirtschaft nutzbar Zürich, Schweiz (ots) -



- Uniper und Terra Quantum arbeiten gemeinsam an der Erkundung von Einsatzmöglichkeiten des hybriden Quantencomputings mit dem Ziel, quantengestützte Lösungen für die Energiewirtschaft zu entwickeln. - Die Zusammenarbeit von Terra Quantum und Uniper konzentriert sich auf drei Anwendungsbereiche:

- Optimierung der LNG-Logistik (Liquefied Natural Gas) - Vorhersage von CO2-Emissionen in Biomasseanlagen

- Evaluierung von Optionen und komplexen Derivaten im Energiehandel - Mit der bevorstehenden Umsetzung von Projekten in den drei Beriechen stärkt Terra Quantum seine Position als einziges Quantentechnologie-Unternehmen (weltweit), das Quantentechnologie schon heute im industriellen Maßstab nutzbar macht.