Angesichts der bevorstehenden Bohrungen bei Brussels Creek und der Auswertung der Ergebnisse aus dem Lithiumsalarprojekt Pocitos 1 und dem Lithiumprojekt Georgia Lake verstärkt Recharge Resources seinen Beirat

Vancouver, British Columbia – 30. November 2022 - Recharge Resources Ltd. ('Recharge') (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL50: FWB) gibt bekannt, dass Herr Ken Kuiper in das Senior Advisory Board des Unternehmens aufgenommen wird. Herr Kuiper wird dem Unternehmen bei seinen Flugmessungsinitiativen und bei der bevorstehenden Auswertung der Messflugergebnisse beratend zur Seite stehen.

Herr Kuiper ist Gründer von Ellis Park Media, einer auf GIS und Flugmessungen spezialisierten Firma, deren Zielkunden aus der Rohstoffbranche stammen. Nach seinem Studium der Geographie und Geowissenschaften an der University of Western Ontario sammelte Ken Erfahrungen auf internationaler Ebene bei verschiedenen Unternehmen und Organisationen, wie etwa bei den Vereinten Nationen, bei MAG Silver (Marktkapitalisierung 1,9 Mrd. Dollar) und als leitender Berater bei mehreren übernommenen Gesellschaften wie West Timmins Mining (verkauft für 319 Mio. Dollar), Northern Empire (verkauft für 150 Mio. Dollar), Balmoral Resources (150 Mio. Dollar) und Corvus Gold (375 Mio. Dollar).

CEO David Greenway erklärt: „Wir heißen Ken in unserem Advisory Board ganz herzlich willkommen. Recharge wird in dieser aktiven Phase den bestmöglichen Gebrauch vom Know-how dieses Experten machen. Wir warten derzeit auf die Ergebnisse unserer helikoptergestützten Magnetikmessung über dem Lithiumprojekt Georgia Lake und stehen kurz vor dem Beginn der Bohrungen in unserem Projekt Brussels Creek. Im argentinischen Lithiumsalarprojekt Pocitos 1 führt Recharge derzeit Bohrungen durch. Eine Abnahmevereinbarung (Absichtserklärung) für Lithiumlieferungen sowie eine Technologielizenz für den mehrstufigen Ausbau einer EkosolveTM-Lithiumextraktionsanlage mit einer Verarbeitungskapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr sind bereits unter Dach und Fach. Wir sind in mehreren Projekten aktiv tätig und freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Ken, der bereits zahlreiche frühere Buy-outs beratend begleitet hat.“

Über das Lithium-Sole-Projekt Pocitos 1

Das Projekt Pocitos befindet sich etwa 10 km von der Gemeinde Pocitos entfernt, wo es Gas und Strom und eine Mobiltelefon- und Internetverbindung gibt. Pocitos 1 erstreckt sich über rund 800 Hektar und ist über eine Straße erreichbar. Frühere Explorationsteams haben über 1,5 Millionen USD in die Erkundung des Projekts investiert; diese Arbeiten umfassten Oberflächenprobenahmen, Schürfgrabungen, geophysikalische TEM-Messungen und zwei Bohrungen über jeweils 400 m, die hervorragende Soleflussergebnisse lieferten. Standorte für unmittelbare Folgebohrungen wurden bereits geplant und für kommende Explorationen identifiziert.