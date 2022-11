„America first“, gilt auch unter Präsident Joe Biden. Und so konkurrieren die USA nicht nur mit China um wichtige Rohstoffe, sondern auch mit Europa. Besonders deutlich ist dies wieder in diesen Tagen geworden, da Europa und die USA vor einem neuerlichen Handelskrieg stehen. Diesmal geht es auch um Lithium, der Stoff, aus dem die Batterien von Smartphones, Laptops und Elektroautos sind. Der inzwischen 80-jährige will grüne Technologien in den Vereinigten Staaten nämlich mit Milliarden subventionieren. Davon sollen aber vor allem einheimische Unternehmen profitieren. So erhalten Käufer von Elektroautos laut dem „Inflation Reduction Act“ künftig bis zu 7.500 US-Dollar. Dies gilt allerdings nur für Fahrzeuge mit einem Verkaufspreis unter 55.000 US-Dollar. Bei Trucks und SUV gilt eine Obergrenze von 80.000 US-Dollar.

Die Hälfte der 7.500 US-Dollar gibt es allerdings nur dann, wenn alle Teile des Fahrzeugs in den USA produziert wurden. Das benachteiligt all jene Unternehmen, die ihre Elektroautos in die Staaten exportieren und löst nicht nur in Europa Bedenken aus. Es lohnt sich also, Produktion zu verlagern.

Das Gesetz sorgt aber auch für eine Verknappung des Angebots an Rohstoffen aus den USA. Denn die zweite Hälfte des vollen Subventionsbetrags gibt es nur dann, wenn auch große Teile der Batterie in den USA produziert wurden. Vor allem dürfen keine Rohstoffe aus bestimmten Ländern darin verbaut werden. Somit wären ausländische Unternehmen gezwungen, nicht nur das Auto in den USA zusammen zu bauen, sondern auch die Rohstoffe aus den USA und befreundeten Staaten zu besorgen. Der Konkurrenzkampf wäre kaum zu gewinnen, schon gar nicht auf kurze Sicht.