Die Inflationsrate ist die höchste, seit Frankreich der Eurozone angehört. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im November um 0,5 Prozent, nach 1,2 Prozent im Monat zuvor. In dieser Betrachtung wurde ein Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet.

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist der Preisauftrieb im November auf hohem Niveau stabil geblieben. Die nach europäischen Standards ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) lagen 7,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Oktober hatte die Inflationsrate ebenfalls 7,1 Prozent betragen. Analysten hatten einen leichten Rückgang der Teuerung auf 7,0 Prozent erwartet.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer