Die Börse geht in den Winterschlaf

Die gestern aus Deutschland niedriger als erwartet gemeldete Inflationsrate für den November haben die Anleger an der Frankfurter Börse, wenn überhaupt, nur mit einem Schulterzucken quittiert. Das dürfte drei Gründe haben: Zum einen sind zehn Prozent immer noch viel zu hoch und dauerhaft kaum tragbar für eine Volkswirtschaft wie Deutschland. Zum zweiten folgt heute die Teuerungsrate für die gesamte Eurozone, die für die Europäische Zentralbank die ausschlaggebendere für ihre Zinsentscheidungen ist. Und zum dritten hat der DAX in seiner Rally von über 22 Prozent in nur acht Wochen schon viel von diesen guten Nachrichten vorweggenommen, so dass man schon froh sein kann, wenn nicht nach den Fakten stärkere Gewinnmitnahmen einsetzen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.