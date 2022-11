Düsseldorf (ots) -



Ericsson veröffentlicht heute die neue Ausgabe des Ericsson Mobility Report -

eine Studie rund um die Entwicklung des weltweiten Mobilfunkmarktes. Die Autoren

und Autorinnen prognostizieren, dass die Zahl der weltweiten 5G-Verträge bis

Ende diesen Jahres auf über eine Milliarde und bis Ende 2028 auf fünf Milliarden

steigt. Zudem stellen sie fest, dass Westeuropa aktuell im Rennen um die

Einführung des neuesten Mobilfunkstandards zurück liegt, aber bis 2028 aufholen

könnte.





Die neue Ausgabe des Ericsson Mobility Report prognostiziert eine Milliarde5G-Verträge weltweit bis Ende des Jahres 2022. Führend sind aktuell Nordamerika(35 Prozent), Nordostasien (34 Prozent) und die Region des Golfkooperationsrates(20 Prozent) vor Westeuropa (11 Prozent). In Westeuropa wuchs die Anzahl an5G-Verträgen im laufenden Jahr stark, von 32 Millionen in 2021 auf 63 Millionenbis Ende 2022. Bis Ende 2023 gehen die Experten und Expertinnen von fast 150Millionen 5G-Kunden und -Kundinnen in diesem Teil der Welt aus. Dieser rasanteAnstieg von 5G-Verträgen soll sich langfristig auch in der Rangordnung derführenden 5G-Regionen weltweit widerspiegeln.Mit Blick auf die weltweit führenden Regionen in Sachen 5G sagen dieVerfasser*innen Wechsel an den Spitzenpositionen vorraus. Bis 2028prognostizieren die Autoren und Autorinnen ein Aufholen von Westeuropa (88Prozent) direkt hinter Nordamerika (91 Prozent). Die Region desGolfkooperationsrates (86 Prozent) und Nordostasien (74 Prozent) drohenzurückzufallen. Über alle Mobilfunkstandards hinweg erwarten die Expertinnen undExperten, dass die Zahl der Mobilfunkverträge bis Ende 2022 auf 8,4 Milliardenund bis Ende 2028 auf 9,2 Milliarden steigen wird.Neben den regionalen 5G-Prognosen umfasst der Ericsson Mobility Report auchInformationen zu Marktbeobachtungen wie Trends und Schwerpunktthemen. DasAnbinden von Haushalten via Fixed Wireless Access (FWA) - also eine Alternativedes Festnetzanschlusses über Mobilfunk - ist einer der hervorgehobenen Trends.