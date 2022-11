Flugsommer 2022 Zahl der abfliegenden Fluggäste mehr als verdoppelt

WIESBADEN (ots) -



- Gut 55 Millionen Fluggäste 2022 an deutschen Hauptverkehrsflughäfen ins

Ausland gestartet: Mehr als doppelt so viele wie im Sommer 2021, aber gut 23 %

weniger als im Sommer 2019.

- Spanien beliebtestes Reiseziel (8,97 Millionen Fluggäste), gefolgt von der

Türkei (6,45 Millionen) und Italien (3,98 Millionen)



Während des Sommerflugplans von April bis Oktober 2022 reisten rund 54,6

Millionen Fluggäste von Deutschland ins Ausland. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, waren das 28,7 Millionen oder 111,0 % Passagierinnen und

Passagiere mehr als während des Sommerflugplans 2021, der noch stark von

pandemiebedingten Reisebeschränkungen geprägt war. Auch der innerdeutsche

Luftverkehr (4,46 Millionen gestartete Fluggäste) legte zu, entwickelte sich mit

einem Plus von 84,2 % aber schwächer als der Auslandsverkehr. Für den gesamten

Luftverkehr hat sich damit die Zahl der eingestiegenen Fluggäste im Sommer 2022

mit +108,7 % gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt, auf rund 59,0 Millionen.