- 1,0 % weniger Studierende als im Wintersemester 2021/2022

- Studierendenzahl an Fachhochschulen entgegen dem Gesamttrend leicht gestiegen

- Auch Erstsemesterzahl steigt im Studienjahr 2022 nach vier Rückgängen in Folge

wieder



Im Wintersemester 2022/2023 sind an den deutschen Hochschulen 1,0 % weniger

Studierende eingeschrieben als im Vorjahr. Damit hat sich die Studierendenzahl

nach einem stetigen Wachstum seit dem Wintersemester 2007/2008 (1 941 800

Studierende) erstmals wieder verringert. Nach ersten vorläufigen Ergebnissen des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) sind im laufenden Wintersemester insgesamt

2 915 700 Studentinnen und Studenten an einer Hochschule in Deutschland

eingeschrieben, das waren rund 30 400 Studierende weniger als im Wintersemester

2021/2022 (2 946 100).





Dabei verläuft die Entwicklung in den einzelnen Hochschularten unterschiedlich.Im aktuellen Wintersemester 2022/2023 sind 1 722 000 Studierende anUniversitäten und gleichrangigen Hochschulen eingeschrieben, das sind 1,8 %weniger als im Wintersemester 2021/2022. Gleichzeitig ist die Zahl derStudierenden an Fachhochschulen (1 096 400) leicht um 0,2 % gestiegen. AnVerwaltungsfachhochschulen studieren im Wintersemester 2022/2023 rund 59 700Studentinnen und Studenten (-1,1 %) und an Kunsthochschulen 37 600 (+1,4 %).Mehr Studienanfängerinnen und -anfänger als im VorjahrParallel zum jüngsten Rückgang bei der Gesamtzahl der Studierenden hat sich dieErstsemesterzahl an den Hochschulen in Deutschland nach ersten vorläufigenErgebnissen gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,4 % erhöht. Im Studienjahr 2022(Sommersemester 2022 und Wintersemester 2022/23) nahmen 474 100 Personenerstmals ein Studium an einer deutschen Hochschule auf, das waren 1 800 mehr alsim Vorjahr. Damit stieg die Studienanfängerzahl erstmals wieder, nachdem siesich über vier Jahre rückläufig entwickelt hatte. So hatten im Studienjahr 2017noch 513 200 Personen zum ersten Mal ein Studium an einer deutschen Hochschuleaufgenommen. Seitdem war die Zahl der Erstsemester vor allem deshalbzurückgegangen, weil die Zahl der jungen Menschen in denstudienanfängerrelevanten Altersgruppen abnahm. Die Corona-Pandemie hatte dieseEntwicklung noch verstärkt, da vorübergehend die Zahl der Ausländerinnen undAusländer, die zum Studium nach Deutschland kamen, stark zurückging.Mögliche Gründe für den leichten Anstieg der Studienanfängerzahl imWintersemester 2022/2023 sind unter anderem eine erhöhte Neigung zum Studierenbei den Studienberechtigten mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung sowieeine nun wieder gewachsene Zahl ausländischer Studierender, die zum Studium nachDeutschland kommen. Eine Quantifizierung ist auf Basis der vorläufigen Zahlenaber noch nicht möglich, da zu diesem Zeitpunkt für das Berichtsjahr 2022 wederAngaben zur Staatsangehörigkeit, noch zur Art der Hochschulzugangsberechtigungder Studienanfängerinnen und -anfänger vorliegen.Mehr Erstsemester in Informatik, Maschinenbau und ElektrotechnikBisher liegen für vier ausgewählte technisch orientierte StudienbereicheInformationen über die Zahl der Erstsemester im Studienjahr 2022 vor. Mit 41 100Studierenden begannen 2,6 % mehr Personen ein Studium im StudienbereichInformatik als im Studienjahr 2021. 23 200 Studierende schrieben sich neu inMaschinenbau/Verfahrenstechnik ein, das waren 1,5 % mehr als im Vorjahr. Auch inElektrotechnik und Informationstechnik gab es mit 13 300 Studienanfängerinnenund -anfängern einen geringen Anstieg (+1,9 %). Dagegen schrieben sich imBereich Bauingenieurwesen mit 10 400 Studierenden 3,8 % weniger Personen neu insStudium ein als im Studienjahr 2021.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse zu Studierenden an Hochschulen in Deutschland sind auf derThemenseite "Hochschulen" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes unterder Rubrik "Publikationen" abrufbar.Weitere Daten und Fakten zum gesamten Bereich der formalen Bildung von derSchule bis zur Berufsbildung und zum Studium finden Sie multimedial aufbereitetin unserem Digitalen Magazin. Thematisiert werden darin auch Auswirkungen derCorona-Pandemie auf den Bildungsbereich.