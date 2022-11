Wirtschaft Arbeitslosenzahl steigt im Vorjahresvergleich weiter

Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im November um 117.000 gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit.



Gegenüber dem Vormonat ging die Zahl leicht um 8.000 auf 2,434 Millionen Arbeitssuchende zurück. Die Arbeitslosenquote blieb gegenüber Oktober unverändert bei 5,3 Prozent. "Insgesamt ist der Arbeitsmarkt stabil", sagte BA-Vorstand Daniel Terzenbach in Nürnberg. "Zwar sind Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung saisonbereinigt erneut gestiegen und Kurzarbeit nimmt wieder zu, die Beschäftigung wächst aber deutlich." Die Unterbeschäftigung, die auch Veränderungen in der Arbeitsmarktpolitik und kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit berücksichtigt, lag im November bei 3,275 Millionen Personen. Das waren 184.000 mehr als vor einem Jahr.