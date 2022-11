Zürich, Schweiz (ots) -



- Uniper und Terra Quantum arbeiten gemeinsam an der Erkundung von

Einsatzmöglichkeiten des hybriden Quantencomputings mit dem Ziel,

quantengestützte Lösungen für die Energiewirtschaft zu entwickeln.



- Die Zusammenarbeit von Terra Quantum und Uniper konzentriert sich auf drei

Anwendungsbereiche:





- Optimierung der LNG-Logistik (Liquefied Natural Gas)- Vorhersage von CO2-Emissionen in Biomasseanlagen- Evaluierung von Optionen und komplexen Derivaten im Energiehandel- Mit der bevorstehenden Umsetzung von Projekten in den drei Beriechen stärktTerra Quantum seine Position als einziges Quantentechnologie-Unternehmen(weltweit), das Quantentechnologie schon heute im industriellen Maßstab nutzbarmacht.Terra Quantum, eines der führenden Unternehmen für Quantentechnologie, und dasglobale Energieunternehmen Uniper kooperieren bei der Erkundung vonindustriellen Anwendungsfällen hybrider Quantentechnologien. Gemeinsam erkundenund testen Terra Quantum und Uniper Anwendungsfälle, bei denen hybridesQuantencomputing einen signifikanten Mehrwert leisten kann. Hierbei liegt derFokus auf Anwendungen in den Bereichen Optimierung, maschinelles Lernen undkomplexen Simulationsverfahren zur Risikobewertung (so genannteMonte-Carlo-Simulationen). Die gemeinsamen Projekte zielen darauf ab, diePlanung und Prognose in der LNG-Logistik zu verbessern, betriebliche Abläufe vonBiomasseanlagen durch genauere Vorhersagen von CO2-Emissionen zu optimieren, undRisiken im Handelsbereich von Uniper schneller und genauer zu bepreisen.Der Einsatz von Quantentechnologien kann dabei helfen, einige der aktuellkomplexesten Fragestellungen für Unternehmen zu lösen. Uniper hat sich mit TerraQuantum zusammengetan, um zu prüfen, welchen Beitrag modernste Technologien beider Lösung von zentralen Herausforderungen der Energiewirtschaft leisten können.Markus Pflitsch, Gründer und CEO von Terra Quantum, sagt: "Die Energiewirtschaftist mit einer Vielzahl von Herausforderungen in den Bereichen Optimierung,maschinelles Lernen und Simulation konfrontiert, die heute durch hybridesQuantencomputing gelöst werden können. Wir freuen uns, diese wichtige Branchevoranzubringen."Planung und Vorhersage der LNG-LogistikIn einem ersten Anwendungsfall erkunden Terra Quantum und Uniper dasOptimierungspotential in der LNG-Logistik. Der hybride, quantengestützte Ansatzvon Terra Quantum soll dabei auf bestehende Lösungen aufsetzen, um die Planungund die Prognostizierung weiter zu verbessern.Vorhersage von CO2-Emissionen in BiomasseanlagenUm die betrieblichen Abläufe von Biomasseanlagen zu optimieren, wird ein