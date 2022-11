Der Bitcoin eroberte heute zeitweise die Marke von 17.000 US-Dollar zurück. Das ist der höchste Stand seit zwei Wochen. Aktuell kostet eine Einheit der nach Marktwert größten Kryptowährung der Welt laut CoinMarketCap 16.896 US-Dollar (Stand: 30.11.2022, 10:16 Uhr).

Bereits am Dienstag war der Bitcoin trotz der Pleite des Krypto-Verleihers BlockiFi leicht gestiegen. Doch viele Analysten bewerten die jüngsten Erholungsversuche als Strohfeuer. Krypto-Analyst Timo Emden von Emden Research schreibt in einer Anlegernotitz: "Trotz temporärer Erholungsversuche wie etwa am heutigen Dienstag sollten sich Anleger weiterhin auf weitere Abwärtsrisiken einstellen. Die Gemengelage bleibt aus charttechnischen nebst fundamentalen Gesichtspunkten als äußerst fragil zu bewerten."