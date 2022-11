Vom Handwerker zum Immobilienunternehmer Wie das neue Geschäftsführer-Training von Maximilian Wolf Selbstständige dabei unterstützt, die Transformation erfolgreich zu meistern (FOTO)

Augsburg (ots) - Der Immobilienexperte und erfolgreiche Investor Maximilian Wolf

unterstützt Handwerker dabei, sich erfolgreich ein zweites Standbein als

Immobilienunternehmer aufzubauen. Das gelingt aufgrund seiner Marktkenntnisse

nebst der langjährigen Erfahrung auch für Neulinge im Immobiliengeschäft

planbar.



"Handwerker bringen die optimalen Voraussetzungen mit, um sich ein zweites

Standbein als Immobilienunternehmer aufzubauen", so Maximilian Wolf. Schließlich

besitzen sie ein fundiertes Verständnis für die unterschiedlichsten Objekte.

Außerdem haben sie häufig bereits einen erfolgreichen Handwerksbetrieb

etabliert. "Doch trotz ihres florierenden Geschäfts arbeiten die meisten

Handwerker hauptsächlich im Unternehmen", so der Immobilienexperte. Lange

Arbeitszeiten, viel Stress und zahlreiche Überstunden sind das Resultat hiervon.

Möchten sie unabhängiger und trotzdem finanziell erfolgreich sein, müssen sich

Handwerker verstärkt auf die Arbeit am Unternehmen konzentrieren.