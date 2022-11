Ausländische Direktinvestitionen stärken Mittel- und Osteuropas Volkswirtschaften

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien/Berlin (ots) - Direktinvestitionen aus Deutschland und Österreich mitbesonders positiven Effekten für Wachstum und Beschäftigung; verringern auchArmut und Ungleichheit; wechselseitige VorteileDie umfangreichen deutschen und österreichischen Direktinvestitionen inOstmittel- und Südosteuropa haben dort seit Anfang der 1990er Jahre maßgeblichzu Wirtschaftswachstum und Beschäftigung beigetragen. Gleichzeitig haben sieauch einen Beitrag zum Abbau von Armut und sozialer Ungleichheit geleistet. Diessind die wichtigsten Ergebnisse einer Studie über die wirtschaftlichen undsozialen Auswirkungen ausländischer Direktinvestitionen in 17 Volkswirtschaftenin Mittel-, Ost- und Südosteuropa (MOSOE), die das Wiener Institut fürInternationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) im Auftrag des Ost-Ausschusses derDeutschen Wirtschaft erstellt hat. Konkret wurden Tschechien, Ungarn, Polen, dieSlowakei, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Kroatien, Rumänien,Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien imZeitraum 1993 bis 2020 untersucht. Es ist die bisher umfangreichstewissenschaftliche Studie zur Bedeutung ausländischer Direktinvestitionen für diewirtschaftliche und soziale Entwicklung in der Region, in der deutsche undösterreichische Unternehmen zu den größten Investoren zählen. Bis Ende 2020hatten deutsche Firmen nicht weniger als 109 Milliarden Euro in den 17 Länderninvestiert, österreichische Unternehmen immerhin 76 Milliarden Euro."Die deutsche Wirtschaft profitiert wie kaum eine andere von der Marktöffnung imOsten Europas seit 1989" , sagt Ost-Ausschuss-Vorstandsmitglied Philipp Haußmann(Ernst Klett AG). "Unsere enge wirtschaftliche Verflechtung mit der Region trägtentscheidend zur globalen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands bei. Ohne Mittel-und Osteuropa stünden wir heute nicht so gut da" , so Haußmann. DeutschlandsUnternehmen profitierten insbesondere von niedrigeren Produktions- undBeschaffungskosten im Osten, dem Zugang zu neuen Absatzmärkten und dem Zuzug vonArbeitskräften von dort. "Die Studie zeigt eindrucksvoll, dass umgekehrt diedeutschen und österreichischen Investitionen maßgeblich zur wirtschaftlichenEntwicklung in Mittel-, Ost- und Südosteuropa beigetragen haben" , erläutertHaußmann. "Direktinvestitionen und Handel sind keine Einbahnstraßen, sondernkommen beiden Seiten zugute" , so Haußmann.Durchwegs positive Effekte für Wachstum und ArbeitsmarktBesonderes Augenmerk richten die Studienautoren Branimir Jovanovic and DorisHanzl-Weiss vom wiiw auf die Wirkungen der Direktinvestitionen aus der EU,insbesondere aus Deutschland und Österreich. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass