GOLDMAN SACHS stuft Prosus auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Prosus von 82,60 auf 83,80 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Nach den Zahlen der Internet-Holding für das erste Geschäftshalbjahr geht Analystin Lisa Yang nun zwar von einem höheren operativen Jahresverlust (Ebitda) der konsolidierten E-Commerce-Aktivitäten als bisher aus. Im Einklang mit dem neuen Unternehmensausblick rechnet sie laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie aber damit, dass diese bereits ein Jahr früher als bisher von ihr erwartet die Profitabilitätsschwelle erreichen. Auch habe die wichtige chinesische Beteiligung Tencent im vergangenen Quartal moderat positiv überrascht. Zudem wolle das Management weiterhin durch eine Vereinfachung der Konzernstruktur den Bewertungsabschlag verringern./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2022 / 19:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,95 % und einem Kurs von 62,18EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Lisa Yang

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83,80

Kursziel alt: 82,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m