CX-Experten von Camelot gewinnen zum dritten Mal den "Best of Consulting Award" / Auszeichnung für Kundenprojekt "Digitalisieren, ohne zu überfordern"

Mannheim (ots) - Der Fachbereich Customer Experience (CX) von Camelot Innovative

Technologies Lab (Camelot ITLab) wurde in diesem Jahr zum dritten Mal für seine

Beratungsexpertise mit dem "Best of Consulting Award" der WirtschaftsWoche

prämiert. Das Kundenprojekt "Digitalisieren, ohne zu überfordern" mit Hamberger

Sanitary erlangte den zweiten Platz.



Das nun ausgezeichnete Projekt "Digitalisieren, ohne zu überfordern" überzeugte

die hochkarätig besetzte Jury der WirtschaftsWoche in der Kategorie "Mittelstand

- Data & Analytics". Camelot ITLab verhalf Hamberger in nur vier Monaten zu

einem CRM-System, das schnellere Vertriebsprozesse, ein effizienteres Reporting

und eine ganzheitliche Sicht auf den Kunden ermöglicht. Das Besondere: Das SAP

CX System wurde so eingeführt, dass es nahtlos in die danach anstehende SAP

S/4HANA Transformation einfließt und ein reibungsloser Ablauf aller Prozesse

auch während der Projektumsetzung gewährleistet war.