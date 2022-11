Flugchaos 2022- nicht auf Ansprüche nach der Fluggastrechteverordnung verzichten!

--------------------------------------------------------------

Wien/Wiesbaden (ots) - Die EU Verordnung 261/2004 sieht Ausgleichszahlungen fürPassagiere vor. Annullierte Flüge waren das häufigste Problem.Im Jahr 2022 hat der Flugbetrieb nach den von Corona geprägten Jahren wieder anFahrt aufgenommen. Vor der Corona Pandemie waren Ankunftsverspätungen von mehrals drei Stunden meist der Grund für Ärger auf Flugreisen. Im Jahr 2022 war dieAnnullierung das am häufigsten auftretende Problem.Zahlreiche Flüge wurden kurzfristig gestrichen. Leidtragende waren dieReisenden. In der FairPlane Gesamtbetrachtung der Problem Flüge im ZeitraumJänner bis November 2022 waren 50,38% der Flüge annulliert und 35,57% der Flügemehr als drei Stunden verspätet. Verpasste Anschlussflüge betrugen 8,21%,Umgeleitete Flüge 3,98% und Überbuchungen 1,85%.In der dargestellten Grafik zeigt FairPlane die Gründe des Flugproblems beiausgewählten Fluglinien. Weitere Grafiken können gerne per Rückfragehinweisangefordert werden.Passagierrechte und Ansprüche bei kurzfristigen AnnullierungenWenn die Fluglinie den Passagier weniger als 14 Tage vor dem Abflug über dieAnnullierung informiert, kann ein Anspruch auf Ausgleichszahlung nach derFluggastrechteverordnung (EU261/2004) bestehen. Die Höhe der Zahlung liegtzwischen 250, 400 oder 600 Euro und richtet sich nach der Länge der Flugstrecke.Der von der Annullierung betroffene Passagier hat zusätzlich zu derAusgleichszahlung einen Anspruch auf- Ticketkostenrückerstattung oder- eine Ersatzbeförderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt- oder einen Rückflug zum ersten AbflugortWird eine alternative Beförderung unter vergleichbaren Reisebedingungen von derFluglinie nicht angeboten, kann selbst eine Ersatzbeförderung gebucht werden.Die Fluglinie sollte man vorab informieren und das auch dokumentieren. DieKosten des Ersatzfluges muss das Luftfahrtunternehmen tragen.Während der Wartezeit auf einen Ersatzflug muss die FluglinieBetreuungsleistungen erbringen : Speisen, Getränke, Unterbringung in einemHotel, Fahrt vom und zum Flughafen. Meist erhalten betroffene PassagiereGutscheine von der Airline. Müssen diese Ausgaben selbst bezahlt werden, könnendie Ausgaben bei der Fluglinie zur Erstattung eingereicht werden. Daher solltenalle Belege für zusätzliche Ausgaben gut aufbewahrt werden.FairPlane, das Fluggastrechteportal rät allen Betroffenen Passagieren dieseAnsprüche geltend zu machen und nicht auf Ausgleichszahlungen zu verzichten. DerAnspruch verjährt erst nach drei Jahren. FairPlane ist seit 2011 in Deutschlandund Österreich tätig. Alle Aufträge werden von Vertragsanwälten bearbeitet. DerKunde trägt kein Prozessrisiko, dieses wird von FairPlane übernommen. Nur beierfolgreicher Durchsetzung wird eine Erfolgsprovision vom ausbezahlten Betragabgezogen.