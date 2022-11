Wirtschaft Unmut in Bau- und Immobilienbranche wächst

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Bau- und Immobilienwirtschaft wächst der Unmut darüber, dass der Bau von bezahlbarem Wohnraum in Deutschland stagniert. Noch in dieser Woche solle seitens verschiedener Verbände ein "deutliches Signal" an die Bundesregierung gesendet werden, berichten die Sender RTL und ntv unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen.