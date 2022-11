Am Nachmittag blicken die Marktteilnehmer auf Konjunkturdaten aus den USA. Veröffentlicht werden unter anderem Zahlen vom Arbeitsmarkt und zur Wirtschaftsentwicklung. Am Abend präsentiert die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht Beige Book. Zudem will sich Fed-Chef Jerome Powell zu Wort melden./bgf/jkr/mis

Leichte Unterstützung erhielt der Euro am Vormittag durch den schwächeren Dollar. Die US-Währung war wegen der freundlichen Aktienmarktstimmung etwas weniger als sicherer Hafen gefragt. Ansonsten blieben die Impulse am Devisenmarkt eher begrenzt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch leicht zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0360 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag mit 1,0366 Dollar auf ein ähnliches Niveau festgesetzt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer