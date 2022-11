POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburgs Umwelt- und Agrarminister Axel Vogel (Grüne) sieht den Grenzfluss Oder nach dem massiven Fischsterben im Sommer nach wie vor in einem alarmierenden Zustand. Zugleich forderte er Polen auf, Salzeinleitungen offenzulegen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) will an diesem Freitag gemeinsam mit Vogel den Nationalpark Unteres Odertal bei Schwedt besuchen, um sich über den aktuellen Zustand der Oder zu informieren.

In der Sendung "Brandenburg aktuell" im Rundfunk Berlin-Brandenburg (Dienstagabend) sagte der Umweltminister: "Der Oder geht es sehr bescheiden. Wir haben die ökologische Katastrophe an der Oder noch nicht verdaut." Aktuell seien die Salzfrachten wieder in einer Dimension wie es im Sommer der Fall gewesen sei. "Es kann überhaupt keine Entwarnung gegeben werden."