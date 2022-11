Gap-Year-Programm von Audi, Bain, Deutsche Telekom, FC Bayern München und P&G / Studierende erhalten von Top-Unternehmen wertvolle Unterstützung

Bonn/Ingolstadt/München/Schwalbach am Taunus (ots) - "The Power of 4" geht in

die sechste Runde. Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company bietet

das exklusive Gap-Year-Programm einmal mehr gemeinsam mit den renommierten

Kooperationspartnern Audi, Deutsche Telekom, FC Bayern München sowie Procter &

Gamble (P&G) an. Es ermöglicht herausragenden Studierenden mit

Bachelorabschluss, vielfältige Praxiserfahrung zu sammeln und sich persönlich

weiterzuentwickeln. In vier der fünf Unternehmen werden Praktika absolviert,

wobei die Teilnehmenden nicht zuletzt umfassende Trainings und Mentorings

erhalten. Zugleich profitieren sie von exklusiven Events, in deren Verlauf sie

sich mit Führungskräften, Mitarbeitenden und auch untereinander austauschen

können.



"Das Gap-Year-Programm ist eine einzigartige Chance, Einblicke in die Kultur und

den Arbeitsalltag gleich bei mehreren internationalen Branchenführern zu

bekommen", betont Bain-Partner Nikolaus Zacher, verantwortlich für das

Recruiting im deutschsprachigen Raum. Dabei gehe es immer mehr auch um

Nachhaltigkeit. "Gerade Unternehmen müssen Aspekte rund um ESG - also Umwelt,

Soziales und Unternehmensführung - in ihre Strategien aufnehmen", so Zacher.

"Auf Wunsch wird deshalb ein Praktikum einen Schwerpunkt auf dieses mittlerweile

zentrale Thema legen."