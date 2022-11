EDAN stellte seine Lösungen auf der MEDICA 2022 auf den Prüfstand

DÜSSELDORF, Deutschland, 30. November 2022 /PRNewswire/ -- Edan Instruments Inc. (300206.SZ) hat auf der MEDICA, der größten globalen Medizinmesse, die vom 14. bis 17. November 2022 in Düsseldorf stattfindet, seine Palette der neuesten Innovationen vorgestellt. Fünf neue Produkte werden vorgestellt, um die mehr als 120.000 Besucher aus über 150 Ländern zu überraschen und das Bestreben von EDAN zu zeigen, das volle Potenzial der medizinischen Möglichkeiten auszuschöpfen.

Für den Laborbereich bietet EDAN in diesem Jahr ein vollständiges Bild seiner POCT&IVD-Innovationen auf dem Gemeinschaftsstand an, um dem Publikum deren Neuigkeitscharakter zu vermitteln. „Der Höhepunkt ist unsere erste molekulardiagnostische Lösung, ClariLight CL30. Wir freuen uns zu sehen, dass die meisten Kunden von den schnellen Ergebnissen in nur 15 Minuten begeistert sind." Bo Wang, der IVD&POCT Marketing Manager von EDAN, erwähnte auch, dass das Unternehmen großes Vertrauen in den Erfolg in dem neuen Segment der In-vitro-Diagnostik habe, da es vorausschauend plane.