EUR/USD zeigt mit Verteidigung des 10er-EMA weiter Stärke

Am Vortag hieß es im Insight: "Solange EUR/USD weitgehend über dem 10er-EMA notiert, ist kurzfristig mit eher weiter steigenden Notierungen zu rechnen. Am heutigen Dienstag zeigt sich EUR/USD auch mit einer bullischen Tageskerze und kann direkt wieder zulegen. Es bietet sich eine Long-Position in Trendrichtung im Bereich des 10er-EMA an. Das Kursziel wäre im Bereich von 1,050 USD zu sehen." Das hat bisher gepasst. Die Long-Position ist gut im Rennen.

Trading-Strategie: