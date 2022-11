Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat sich am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:35 Uhr wurde der Index mit rund 14.410 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent über dem Vortagesschluss.Die Veröffentlichung der Euroraum-Inflationsdaten für November sorgte für keinen weiteren Auftrieb. Der Rückgang der jährlichen Inflation auf 10,0 Prozent lag noch im Bereich der Erwartungen vieler Experten. An der Spitze der Kursliste standen am Mittag die Aktien von Mercedes-Benz, Porsche und Infineon. Entgegen dem Trend gab es auch bei einigen Werten größere Abschläge, darunter der Deutschen Telekom, von Covestro und von Bayer. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0357 US-Dollar (+0,28 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9655 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 85,35 US-Dollar. Das waren 2,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 14.412PKT gehandelt.