Grommunio Une alternative immédiate à MS Exchange

Vienne (ots) - Depuis 2020, grommunio, un fabricant de logiciels autrichien,

propose exactement ce que les protecteurs de données et les experts en sécurité

réclament depuis des années : Un remplacement de Microsoft Exchange, qui

fonctionne avec des programmes standard et peut être mis en place dans des

infrastructures de toute taille.



Le remplacement "drop-in" d'Exchange prend en charge tous les protocoles

logiciels utilisés par le serveur de Microsoft. En plus, il fonctionne sans

changement pour les clients Outlook, Android, iPhone et Linux et comprend une

interface web moderne.