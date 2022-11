Lean Six Sigma - der Booster zum Erfolg? (FOTO)

Darmstadt (ots) - Unter dem Namen "Lean Six Sigma" hat REFA den weit

verbreiteten Qualitätsmanagement-Ansatz Six Sigma mit der Lean-Philosophie, die

eine Verbesserung von Abläufen durch möglichst wenig Verschwendung anstrebt,

zusammengeführt und bietet hierzu Ausbildungen und Seminare an. Anwender sollen

von den entstandenen Synergien profitieren, um Qualität und Effizienz zu

steigern. Eine Chance auch für die eigene Karriere?



Lean Six Sigma - ein Sprungbrett für die berufliche Laufbahn





Dr. Janis Diekmann von der Deutsche Bahn Netz AG konnte sich durch seineREFA-Weiterbildung eine geeignete Grundlage für seine leitende Positionschaffen:"Lean Six Sigma ist ein unverzichtbarer Teil meiner Arbeitsweise und damit auchBaustein meines persönlichen Erfolgs bis hin zum Leiter Innovation undDigitalisierung", so Diekmann. "Six Sigma war für mich der Schritt hin zudatengetriebenen Verbesserungsprojekten und der konsequenten Messung unsererIdeen und Lösungen. Da war der Aufbau eines Teams mit Data-Science-Schwerpunktder logische nächste Schritt."Wer mit Lean Six Sigma aufsteigen will, ist gut beraten, wenn er den Weg mit derUnternehmensführung geht, denn Lean Six Sigma ist ein Ansatz, der alsFührungsstil die gesamte Organisation betrifft - auf allen Hierarchiestufen, vonder Führungsetage bis zu den Hilfskräften. Eine einzelne Führungskraft kann zwarin ihrem Verantwortungsbereich Instrumente von Six Sigma oder des LeanManagements nutzen, wird damit aber wenig zu ihrer Karriere beitragen können -wichtig ist, dass der Gedanke in der Führungszentrale Fuß fasst, von wo aus einUmdenken für den kompletten Betrieb angestoßen werden kann.Dr. Diekmann nimmt als Führungskraft und Träger des Black-Belts wichtige Aspektezur Umsetzung der Lean-Six-Sigma-Philosophie aus dem Seminar mit:"Ich habe bei meinem Lean Six Sigma Black Belt bei REFA nicht nur einen rotenFaden mitgenommen, wie man Verbesserungsprojekte organisiert und dabei immerwieder Teilelemente, Teilergebnisse neu aufgreift und weiterverarbeitet, sondernauch sehr profitiert von den Tipps, Hinweisen und Impulsen der erfahrenenSix-Sigma-Experten, die als Trainer fungierten. In meinem Arbeitsfeld kann ichimmer wieder darauf zurückgreifen - das macht mich fit auch für weitereHerausforderungen."Lean trifft Six SigmaSix Sigma ist eine etablierte Methode mit vielen Tools zur Prozessoptimierung.Lean Management basiert auf einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess zurVermeidung von Verschwendung. Beide Ansätze zielen darauf ab, die Wertschöpfungin der Produktionskette und damit die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit zuerhöhen. Zudem beruhen sie auf einem Führungsstil, der Beschäftigte zuMitarbeitern macht, die eigenverantwortlich und selbstständig als Experten inihrem Bereich agieren. Führungskräfte werden so zu Leitfiguren, zu Leadern, dieVorbildfunktion übernehmen. Hier ergänzen sich Lean und Six Sigma perfekt undergeben eine Schnittmenge, die vielversprechend ist, um Wege zum Erfolg zuebnen.Das notwendige Know-how zur Anwendung der Werkzeuge vermitteln die REFA-Seminarezu Lean Six Sigma. (https://refa.de/seminare/kompaktseminare/lean-six-sigma)Absolventen profitieren von der praktischen Herangehensweise:"Aus dem REFA-Seminar ,Lean Six Sigma - Green Belt' habe ich vor allem viel vonder strukturierten Vorgehensweise sowie den angewandten Methoden bei Six Sigmamitgenommen. Der kompetente Dozent hat viel Zeit für Vernetzung undErfahrungsaustausch eingeräumt und selbst viele praktische Beispiele ausvergangenen Projekten geteilt. Mithilfe eines großartigen Einsatzes vonFlipcharts konnte der Stoff eindringlich vermittelt werden. Die Organisation desSeminars und der Räumlichkeiten seitens der REFA hat reibungslos funktioniert,weshalb man sich voll und ganz auf den Inhalt des Seminars konzentrierenkonnte."Josias Knöppler (Project Management Officer, Diehl Aerospace GmbH)Weitere Informationen zum Artikel Lean Six Sigma bei REFA erhalten Sie hier(https://refa.de/blog-refa/1129-lean-six-sigma-der-booster-zum-erfolg) .Pressekontakt:REFA AGKatrin PottierWittichstraße 264295 DarmstadtTel.: 06151 8801-170mailto:katrin.pottier@refa.dehttp://www.refa.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122135/5383182OTS: REFA AG